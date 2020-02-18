У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Microsoft признала опасным обновление Windows 10

Текст:   Виктория Чернышева
18.02.2020,  
12:06
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Microsoft отозвала обновление Windows 10 (под номером KB4524244), вышедшее в прошлый вторник. Поводом для этого послужили сообщения пользователей о критических проблемах, включая сбой системы.

Новая версия операционной системы вышла в прошлый вторник. Выяснилось, что улучшения системы безопасности вызвали на устройствах множество проблем.

Windows 10X для складных гаджетов: первые подробности

Как уточняет портал Windows Latest, Microsoft выпустила обновление для устранения уязвимости безопасности в менеджерах загрузки от сторонних производителей. Однако на ПК, где были установлены версии от HP и Apple, после установки начались сбои - компьютеры тормозили, отменяли изменения, перезагружались и так далее. Сообщения об этом появились на форумах поддержки Microsoft.

Компания заявила об отмене обновления безопасности и опубликовала инструкцию о том, как удалить обновление. Разработчики пообещали устранить ошибку в ближайшее время.

технологии
Фото: Xiaomi
Назван самый мощный смартфон из недорогих. В России он стоит 16 тысяч рублей 17.02.2020
Создан мобильный телефон с дисковым набором - такого нет на AliExpress 13.02.2020
Киану Ривза в роли Саб-Зиро добавили в Mortal Kombat. Джеки Чан тоже здесь 10.02.2020
Microsoft
Фото: Nicolas ASFOURI / AFP
Xiaomi представила умную колонку дешевле 20 долларов 17.02.2020
Для Windows бесплатно раздают альтернативу Microsoft Office 10.02.2020
Компьютеры на Windows 7 перестали выключаться. Что делать? 10.02.2020
Windows 10
Фото: Богдан Бобров/РГ
Nokia готовит первый кнопочный телефон на Android 17.02.2020
Обновление Windows 10 вызвало "синий экран смерти" 03.02.2020
Microsoft перепутала обновления для пользователей. Но ничего не сломалось 30.10.2019