Microsoft признала опасным обновление Windows 10

Microsoft отозвала обновление Windows 10 (под номером KB4524244), вышедшее в прошлый вторник. Поводом для этого послужили сообщения пользователей о критических проблемах, включая сбой системы.

Новая версия операционной системы вышла в прошлый вторник. Выяснилось, что улучшения системы безопасности вызвали на устройствах множество проблем.

Как уточняет портал Windows Latest, Microsoft выпустила обновление для устранения уязвимости безопасности в менеджерах загрузки от сторонних производителей. Однако на ПК, где были установлены версии от HP и Apple, после установки начались сбои - компьютеры тормозили, отменяли изменения, перезагружались и так далее. Сообщения об этом появились на форумах поддержки Microsoft.

Компания заявила об отмене обновления безопасности и опубликовала инструкцию о том, как удалить обновление. Разработчики пообещали устранить ошибку в ближайшее время.