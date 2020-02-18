МИД РФ рассказал о переговорах с Турцией по Идлибу

Достигнуть долгосрочной стабильности в Сирии возможно только на основе территориальной целостности страны, это один из пунктов, в котором сошлись на переговорах по ситуации в сирийской провинции Идлиб российская и турецкая сторона, сообщает МИД РФ. Переговоры, направленные на ослабление напряженности в Идлибе, прошли в Москве 17-18 февраля.

С российской стороны присутствовали спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, а также - представители Минобороны РФ. С турецкой стороны делегацию возглавил замминистра иностранных дел Турции Седат Онал.

"Было продолжено подробное обсуждение ситуации "на земле" в Сирии с акцентом на обстановку в Идлибской зоне деэскалации. С обеих сторон была констатирована приверженность имеющимся договоренностям, предусматривающим меры по снижению напряженности, облегчению гуманитарного положения при продолжении борьбы с терроризмом", говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ. Также переговаривающиеся стороны подчеркнули "важность продвижения политического процесса урегулирования кризиса в САР, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при содействии ООН, как это предусмотрено резолюцией 2254 Совбеза ООН".

Турецкая делегация обратила внимание на необходимость быстрого сокращения боевых действий и предотвращения дальнейшего ухудшения гуманитарной ситуации в регионе. Кроме того, стороны обсудили меры предосторожности, которые помогут урегулировать ситуацию.

С 17 февраля возобновлено совместное российско-турецкое патрулирование на северо-востоке Сирии. Оно осуществлялось до 3 февраля, но в период с 3 по 17 февраля турецкие военные не появлялись.