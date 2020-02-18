Внутренняя структура Белого дома была утверждена 22 января распоряжением председателя правительства. Позднее, на прошлой неделе, в нее внесли уточнение - появилось управление развития приоритетных территорий. Оно займется проблемами Дальнего Востока, Арктики и Северного Кавказа и будет находиться в ведении вице-премьера, полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

Таким образом, сегодня в правительстве действует 23 департамента, одно управление, плюс к ним надо добавить секретариаты премьера, его заместителей и аппарат коллегии Военно-промышленной комиссии.

На весь аппарат правительства Михаил Мишустин установил предельную штатную численность в 1545 сотрудников. Это меньше количества ставок при предыдущем кабинете. И когда создавалось новое управление - в нем будут работать 10 человек, - было принципиально решено штат не раздувать.

Оптимизация стала главной задачей при формировании новой структуры правительственного аппарата. Такая цель отвечает и новым принципам работы кабмина. Резервы нашлись внутри самого Белого дома. Так, премьер-министр расформировал существовавший до него департамент по обеспечению деятельности приемной председателя правительства, в котором работали 17 человек. Ставки были перераспределены между другими подразделениями, а функции по обеспечению деятельности приемной и по мобилизационной подготовке передали в департамент протокольного обеспечения и департамент по обеспечению деятельности административных органов.

Оптимизация стала главной задачей при формировании новой структуры правительственного аппарата. Такая цель отвечает и новым принципам работы кабмина

Передача сфер ведения с соответствующими изменениями в штате затронула многие подразделения. Вопросы строительства, жилищной политики и коммунального хозяйства от департамента промышленности, энергетики и транспорта перешли к коллегам из департамента регионального развития и инфраструктуры.

Развитием медицинской и фармацевтической промышленности, а также интеллектуальной собственностью и высокими технологиями займется департамент промышленности, энергетики и транспорта. Раньше направления курировали департамент здравоохранения и социального развития и департамент просвещения, высшего образования и науки.

Добавили рук в департамент культуры, национальной и молодежной политики, куда передали такую важную сферу, как развитие спортивной индустрии. Одновременно отдельные вопросы молодежной политики отошли департаменту просвещения, высшего образования и науки, где тоже увеличили штатную численность.

Дополнительные силы потребовались и департаменту природных ресурсов, земельных отношений и агропромышленного комплекса, поскольку ему отвели вопросы земельных отношений, кадастрового учета и регистрации прав, которые находились у департамента экономического развития и финансов.

На аппарате Белого дома оптимизация в федеральных органах исполнительной власти не остановилась. Заданные принципы - компактность и эффективность - Михаил Мишустин теперь прививает министерствам и ведомствам

На аппарате Белого дома оптимизация в федеральных органах исполнительной власти не остановилась. Заданные принципы - компактность и эффективность - Михаил Мишустин теперь прививает министерствам и ведомствам. На последнем заседании правительства он обратился к их руководителям с призывом проанализировать организационно-штатную структуру и внести предложения по оптимизации предельной численности и конкретных подразделений. На все отведен срок до 1 апреля. "Мы сейчас некоторым министерствам дали дополнительные ставки, но речь идет о настройке, для того чтобы потом по результатам оценки функционала, который есть у министерств и ведомств, сделать компактными наши структуры", - обозначил премьер конечную цель.

Успех работы любой организации заключается не только в оптимальной структуре, но и правильно заданных ориентирах для сотрудников. В правительстве пример задает лично премьер-министр. Теми, кто внимательно следит за работой Белого дома, сразу было отмечено - рабочий день главы кабмина начинается рано. Уже в 9 часов утра каждый понедельник Михаил Мишустин стал проводить оперативные совещания с заместителями. Обычным делом стала публикация новых подписанных документов ближе к полуночи.

Эти изменения многими - если почитать комментарии в интернете и Telegram-каналах - были восприняты положительно. Особенно радовались за возросшую нагрузку для вице-премьеров, чью работу раньше критиковали за размеренность. В новой версии правительства, как отмечал и сам премьер, на них лежит огромная персональная ответственность не просто за деятельность министерств и ведомств, а за результаты во вверенных им сферах. "Все члены правительства будут нести персональную ответственность за достижение национальных целей развития", - заверил Михаил Мишустин, выступая в январе перед депутатами Госдумы.

Для лучшего знакомства с проблемами страны премьер направил своих подчиненных в регионы - чтобы не из бумажных отчетов в московских кабинетах, а непосредственно на местах узнавать от самих граждан о проблемах и ожиданиях. В понедельник на оперативном совещании с вице-премьерами он попросил всех членов кабинета министров подготовить графики таких поездок, охватив в первую очередь самые проблемные субъекты Федерации.

Тем временем

Премьер-министр Михаил Мишустин распределил между своими заместителями межправительственные комиссии по взаимодействию с рядом иностранных государств. Первый вице-премьер Андрей Белоусов утвержден председателем российской части Российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству, а зампред Юрий Борисов - в аналогичную комиссию по энергетическому сотрудничеству с Пекином. Вице-премьер Алексей Оверчук, ответственный за международное сотрудничество, в том числе со странами СНГ, будет работать в межправительственных комиссиях с Казахстаном, Таджикистаном, Киргизией и Туркменией. Российские части межправкомиссий с Вьетнамом, Израилем и Сингапуром возглавил Дмитрий Чернышенко, а Марат Хуснуллин станет развивать социально-экономическое сотрудничество с Абхазией и Южной Осетией.