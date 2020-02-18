Министр культуры впервые ответила на вопросы депутатов Госдумы

Первая встреча министра культуры РФ Ольги Любимовой с профильным комитетом Государственной думы, которая вчера прошла на Охотном рядом, была обречена на пристальное внимание СМИ. Но после бурных обсуждений в Сети высказываний юности будущего министра Ольга Любимова была подчеркнуто сдержана и немногословна, и право ответить на некоторые вопросы передавала своим заместителям.

Новый министр в полной мере осознает, что Министерство культуры сегодня стало одним из самых публичных ведомств, к которому устремлены взгляды всех - депутатов, общественности, деятелей культуры, СМИ. И, очевидно, что она выбрала путь диалога и поиска взвешенных решений.

Пожелав Ольге Любимовой женской логики, мужской силы и бесконечного терпения, председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская задала первый вопрос, а точнее отметила острую необходимость скорейшей реализации программы "Земский работник культуры".

Минкультуры РФ готово решать эту задачу, тем более что получено соответствующее поручение президента. Но, по словам замминистра культуры Ольги Яриловой, предстоит большая работа, чтобы понять, какие именно специалисты необходимы, кто их будет готовить и главное, что для этого готовы сделать сами регионы.

Первого зампредседателя Комитета по культуре Елену Драпеко волнует закон о сохранении объектов культурного наследия. Уравновесить позиции пользователей памятников, тех, кто ратует за их сохранение, и ответственных госорганов, к сожалению, удается не всегда.

У Минкультуры позиция однозначная - главное сохранение памятника. Ежегодно на это выделяется около 50 миллиардов рублей. Отдельно в ведомстве занимаются проблемой разрушающихся храмов. В этом году на их консервацию будет выделено порядка 200 миллионов рублей.

На вопрос о том, стоит ли переводить архив Госфильмофонда в цифровой формат, отказавшись от обязательных сегодня пленок, Ольга Любимова ответила сама.

"Эту проблему мы будем решать с представителями отрасли. Нас спрашивают, почему мы снимаем в цифре, а сдавать в архив должны пленку, ведь для небольших кинокомпаний это существенные затраты. Или зачем сохранять, скажем, все американские блокбастеры, которые показывают в кинотеатрах, разве это ценность? Но прежде, чем принять решение, мы обязаны убедиться в полной безопасности хранения фильмов в цифровом формате", - сказала Ольга Любимова и добавила, что будут учтены и рассмотрены все точки зрения.

Не оставили депутаты без внимания и судьбу коллекции музея Рерихов, которую многие мечтают вернуть в усадьбу Лопухиных.

"Принципиальной позиции министерства, говорящей о том, что мы против того, чтобы вернуть коллекцию в усадьбу Лопухиных, у нас нет, - объясняет министр. - Как только в усадьбе будут созданы подходящие условия для размещения коллекции, мы рассмотрим вопрос о ее возвращении".

Кстати, 25 февраля должны быть готовы результаты повторной экспертизы помещения. После этого будет составлен план его реконструкции. По предварительным оценкам, на это потребуется около трех лет. Ольга Любимова также успокоила тех, кто сомневается в сохранности коллекции в 13-м павильоне ВДНХ. Было закуплено специальное оборудование, которое обеспечило картинам оптимальные условия.

В ходе разговора с министром, депутаты спрашивали и о предстоящем 1000-летии города Курска, и о 500-летии Тульского Кремля. На что министерство заявило о своей полной поддержке. Более того в этих регионах, как и во многих других регионах страны, в рамках Национального проекта "Культура" открываются новые сельские дома культуры и библиотеки. И вопреки опасениям, все они будут подключены к высокоскоростному интернету.

"Бездумно просто выполнять план по постройке новых зданий в рамках нацпроекта. Нам не нужно определенное количество пустых стен. Нам нужны центры культуры, в которых будут работать люди, ради которых туда захочется приходить", - подчеркнула Ольга Любимова.

Отдельно министр остановилась на проблеме творчества. Что дозволено, а что нет, по ее мнению, должны решать эксперты - уважаемые в своей сфере профессионалы. И у министерства есть экспертные советы, способные в случае справедливого или не очень, но всегда субъективного возмущения общественности оперативно реагировать на ситуацию.

Лучшим итогом встречи стали слова вице-спикера Госдумы Петра Толстого: "Культура никогда не была и не будет услугой. И у нас есть уникальная возможность, объединив усилия законодательной и исполнительной власти, не только решить поставленные задачи, но и повлиять на формирование идеологии будущего России".