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18.02.2020 15:31
Рубрика: Происшествия

Минюст: Россия оспорит решение Апелляционного суда Гааги по делу ЮКОСа

Текст: Петр Орлов

В Министерстве юстиции России заявили, что Россия оспорит в Верховном суде Нидерландов в порядке кассации решение Апелляционного суда Гааги по иску акционеров ЮКОСа.

"Апелляционный суд Гааги отменил вердикт голландского суда первой инстанции и оставил в силе решение гаагского арбитража от 18 июля 2014 года. Данные решения обязывали Россию выплатить мажоритарным экс-акционерам "НК ЮКОС" 50 миллиардов долларов США в качестве возмещения якобы нанесенного ее действиями ущерба", сообщили в Минюсте.

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Как подчеркнули в ведомстве, решение Апелляционного суда Гааги не соответствует позиции Европейского Суда по правам человека. К тому же ходе управления ЮКОСом бывшими мажоритарными владельцами были допущены массовое уклонение от уплаты налогов, нелегальный вывод активов за рубеж, отмывание денег и прочие противоправные действия, рассказывают в Минюсте.

В ведомстве напоминают, что ранее Европейский суд по правам человека в своем постановлении по делу "ЮКОС против России" отказал в признании нарушения статьи 18 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и полностью отверг обвинения в адрес Российской Федерации в "политической мотивации" и "репрессивном характере" преследования компании ЮКОС, а также о якобы имевшей место дискриминации в отношении нее со стороны российских властей.

Как сообщил ТАСС руководитель Международного центра правовой защиты (МЦПЗ), представляющего интересы РФ в судах по делу ЮКОСа за рубежом, Андрей Кондаков, жалоба на решение суда в Гааге будет подана в течение 3 месяцев.

Происшествия Правосудие Суд Правительство Минюст Дело ЮКОСа

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