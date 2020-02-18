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18.02.2020 00:45
Рубрика: Общество

Слабое звено

Митрополит Иларион извинился за слова протоиерея Смирнова
Текст: Елена Новоселова
Российская газета - Столичный выпуск № 34(8088)
Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион назвал женщин в незарегистрированных браках "слабым звеном" и извинился перед ними за слова протоиерея Димитрия Смирнова. Напомним, что на встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO отец Димитрий назвал гражданских жен "бесплатными проститутками".

Митрополит считает, что священник эпатирует народ "из благих побуждений", желая привлечь внимание общественности к теме защиты брака и семьи. А вот в так называемых гражданских браках "женщина нередко оказывается слабым звеном, особенно если мужчина состоятелен".

Фото: iStock
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По словам протоиерея Димитрия Смирнова, к нему уже обращались сотрудники полиции и прокуратуры из-за анонимных "доносов".

"Люди, ничего не зная, посылают мне угрозы с матом, угрожают меня избить и прочее. Что я кому плохого сделал? В частной беседе с группой молодых лиц сказал - ну, записали, выложили в интернет", - сказал он агентству "Москва".

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