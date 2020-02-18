Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион назвал женщин в незарегистрированных браках "слабым звеном" и извинился перед ними за слова протоиерея Димитрия Смирнова. Напомним, что на встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO отец Димитрий назвал гражданских жен "бесплатными проститутками". Это вызвало просто бурю в соцсетях, свое мнение высказали и в Госдуме, и в Союзе женщин. Отец Дмитрий попытался объяснить, что вкладывал в возмутившие многих слова другой смысл и имел целью обратить внимание общественности на "проблемы", из-за которых женщины сталкиваются с неподобающим поведением мужчин.

Митрополит Иларион тоже считает, что священник эпатирует народ "из благих побуждений", желая привлечь внимание общественности к теме защиты брака и семьи. А вот в так называемых гражданских браках "женщина нередко оказывается слабым звеном, особенно если мужчина состоятелен".

Неоформленный брак не повод оскорбить женщину

Прокомментировал случившееся и председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. "Троллинг, - написал Легойда в своем Facebook, - в форме которого отец Димитрий периодически пытается донести некоторые свои мысли, приносит обратный результат, к сожалению..." Он также напомнил об "извечной путанице" с гражданским браком: "В строгом смысле слова "гражданский брак" - это брак, зарегистрированный государством (нецерковный). С этим у Церкви вообще нет проблем. А то, что называют нередко гражданским браком, - это совместная жизнь без регистрации. Но и здесь, конечно, недопустимо говорить то, что сказал батюшка. Тем более что про женщин сказал, а мужиков как-то позабыл".

Кстати, ту же несправедливость по отношению к женщинам заметила и представитель МИД Мария Захарова. Дипломат написала у себя в соцсети: "Думаю, женщины поддержат. А можно мужчин, которые живут в гражданском браке, тоже как-нибудь назвать?"

Подробно и аргументированно свое отношение к ситуации гражданского брака сформулировал авторитетнейший священнослужитель РПЦ, епископ Савва (Тутунов). По его мнению, использовать подобного рода выражения неприемлемо: "В современном социуме неоформленные отношения многими светскими людьми рассматриваются как семейные, тем более когда уже есть дети. С условным аргументом: зачем нам что-то доказывать государству? Да, это прискорбно: было бы лучше, чтобы люди официально брали ответственность перед обществом (да и законодательно друг перед другом и перед детьми). Ну что же, да - в современном обществе есть проблема ответственности. Но это не дает повод к высказанной характеристике (за исключением ограниченного числа случаев оказания известных услуг на длительной основе - но зачем говорить о том, что и так очевидно?)".

Кстати, епископ особо подчеркнул, отец Дмитрий справедливо указал на безответственность мужчин, не желающих оформлять брак. "Так это скорее трагедия женщины, а не повод ее оскорбить", - подытожил владыка.

И вот теперь стало известно, что к протоиерею Димитрию Смирнову обратились сотрудники полиции и прокуратуры из-за анонимных "доносов". "Люди, ничего не зная, посылают мне угрозы с матом, угрожают меня избить и прочее. Что я кому плохого сделал? В частной беседе с группой молодых лиц сказал - ну записали, выложили в интернет", - сказал он агентству "Москва".