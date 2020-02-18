На дне лагуны в Микронезии найдены три самолета ВВС США времен войны

Три самолета США, сбитые японскими войсками во время Второй мировой войны, были найдены на дне лагуны в Микронезии 76 лет спустя.

Самолеты - два пикирующих бомбардировщика и торпедоносец - участвовали в операции "Град", массированного наступления, начатого американцами в районе лагуны Трук в феврале 1944 года, сообщает 9 News. Лагуна Трук считалась одной из самых мощных японских военно-морских баз в Тихом океане, а операция "Град" расценивалась американцами как крупная победа во время Второй мировой войны. В ходе операции истребителями ВВС США в течение двух дней были уничтожены более 200 японских самолетов и около 50 торговых судов. Со своей стороны американские войска потеряли 30 самолетов, некоторые из которых до сих пор покоятся на дне Тихого океана.

По предварительным данным, в затонувших самолетах могут находиться останки до семи американских военнослужащих. Машины были обнаруженными спасателями, которые принимают участие в реализации проекта Project Recover. Они используют новые технологии для поиска американцев, пропавших без вести во время Второй мировой войны. Исследователи работали с помощью гидролокатора бокового обзора и подводные беспилотников, чтобы обнаружить обломки самолетов на глубинах от 30 до 65 метров.

В период с апреля 2018 года по декабрь 2019 года в лагуну было совершено четыре экспедиции. Поисковые работы в акватории Тихого океана заняли 50 дней и охватили почти 70 квадратных километров морского дна.