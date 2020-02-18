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18.02.2020 15:34
Рубрика: В мире

На днях россияне начнут покидать круизное судно Diamond Princess

Текст: Константин Волков
Как заявило посольство РФ в Японии 18 февраля на своей странице в Facebook, на днях россияне начнут покидать круизное судно Diamond Princess, которое находится на карантинной стоянке в порту Йокогамы из-за коронавируса.

"В настоящее время согласовывается порядок того, как россияне будут покидать лайнер после окончания карантина в ближайшие дни. Совместно с японскими властями ведем проработку вопросов, касающихся отъезда наших соотечественников на родину", сказано в публикации российской дипмиссии.

Фото: Reuters/ Masahiro Sugimoto
Россиян нет в новой группе зараженных коронавирусом на лайнере в Японии

По информации Минздрава Японии, на борту лайнера 542 человека заболели коронавирусом, среди них одна россиянка. Всего на судне на момент прибытия в Йокогаму находились около 3,7 тысячи человек. Сейчас меньше, потому что некоторых больных эвакуировали в больницы.

Россияне оценивают условия жизни на карантинном лайнере как хорошие. "Никто из наших туристов не паникует, никто домой не спешит! - рассказал ранее в эфире "Вести-24" один из россиян, находящихся там. - Мы отлично себя чувствуем. Тут прошел слух, что нас в России на карантин могут посадить на 15 суток неизвестно где. Мы уже 14 отсидели, куда нам еще. А здесь нам хорошо! Кормят отлично. По палубе гуляем. Свежим воздухом дышим. На Фудзияму любуемся. Порт Йокогама опять же красивый. Нам все время звонит иммиграционный офицер русскоязычный, интересуется здоровьем, волнуется, если не отвечаем. Нам всем айфоны новые подарили для связи. Очки. Лекарства любые".

Лайнер Diamond Princess 20 января направилась из Йокогамы в круиз Кагосима-Гонконг-Окинава. Рейс планировался до 4 февраля. Однако в пути выяснилось, что один из туристов, сошедший на берег в Гонконге, был инфицирован коронавирусом. Поэтому лайнер вернулся в Йокогаму и стал на карантинную стоянку.

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