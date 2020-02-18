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18.02.2020 19:38
Рубрика: Экономика

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На какие уловки идут сегодня электронные магазины
Текст: Алексей Трапезников
Российская газета - Неделя № 36(8090)
Почти на 20 процентов увеличилось за последние три года число россиян, которые начали совершать покупки в интернет-магазинах. В связи с этим Роскачество решило проанализировать рынок интернет-торговли в России и за рубежом, а по результатам этого исследования предоставило свои рекомендации.
При покупках в интернет-магазинах следует быть осторожным и соблюдать ряд правил. Фото: Photoxpress При покупках в интернет-магазинах следует быть осторожным и соблюдать ряд правил. Фото: Photoxpress
При покупках в интернет-магазинах следует быть осторожным и соблюдать ряд правил. Фото: Photoxpress

Перед тем как совершать покупки, эксперты Роскачества советуют обязательно изучить отзывы об интернет-магазине на специальных сайтах-отзовиках и в группах социальных сетей. Но иногда в Сети встречаются фейковые хвалебные отзывы, которые создает о себе сам продавец. В них, как правило, содержатся рекламные "маячки" - восторженные заявления о качестве товаров и услуг самого магазина: "самая лучшая компания", "очень круто все сделали", "самые низкие цены" и другие.

Фото: iStock
Назван топ-10 товаров, которые россияне оплачивают бесконтактно

Реальная стоимость товара не всегда соответствует ценнику на виртуальном прилавке. Многие интернет-магазины указывают стоимость доставки товара отдельно (в специальной вкладке), плюсуется она уже в завершение покупки, когда заказ необходимо оплатить. Есть нюансы и с таможенной пошлиной. С 2020 года в России беспошлинный лимит составляет 200 евро и 31 килограмм на одну посылку. Если покупка окажется дороже, то покупателю придется доплатить налог в размере 15 процентов от ее стоимости, а если тяжелее, то доплата составит два евро за каждый лишний килограмм.

- Будьте осторожны, планируя покупку технически сложных товаров, ювелирных украшений, косметики и игрушек, выставляемых по очень низким ценам на маркетплейсах, - отметил заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский. - Они могут оказаться подделками или не отвечать требованиям безопасности. В случае если вам придет товар ненадлежащего качества или вовсе не тот товар, который был на картинке, вы всегда можете обратиться в службу поддержки маркетплейса.

По словам эксперта, особенно внимательным следует быть при покупке одежды и обуви. Не всегда российские размеры совпадают с размерами европейских или американских производителей. Поэтому перед покупкой необходимо найти таблицу сопоставления размеров и сделать правильный выбор.

Фото: iStock
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Больше всего рискуют те, кто покупает в интернет-магазинах электронную технику. На эти товары далеко не всегда распространяются международные гарантии производителей, а это значит, что сломавшийся через месяц эксплуатации телевизор покупателю придется чинить за свой счет или оплачивать отправку неисправного гаджета в зарубежный сервис.

Очень важно удостовериться, что перед вами именно желаемый электронный ресурс, а не его двойник. С этой целью нужно обратить внимание на его доменное имя, расположенное в верхней строке вашего браузера. Если оно существенно отличается от названия электронного магазина, то, скорее всего, перед вами подделка.

Уже известно много случаев, когда мошенники создавали фальшивые сайты-продавцы и таким образом присваивали себе деньги потребителей. Так, в 2018 году перед "черной пятницей" (днем распродаж) в Сети было обнаружено более 400 ресурсов, выдающих себя за известный во всем мире маркетплейс Aliexpress. По данным исследования Роскачества, только около 20 процентов интернет-ресурсов в поисковой выдаче относятся к официальным.

Чтобы не стать жертвой мошенников, для оплаты товаров в электронных магазинах не стоит использовать банковскую карту, на счету которой размещен максимум денежных средств. Лучше завести отдельную карту, которую можно пополнять ровно на ту сумму, которая необходима для оплаты заказа.

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