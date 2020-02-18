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Рубрика: В мире

На Кипре посетителей кафе расстреляли из автомата

Полиция Кипра арестовала 38-летнего грека-киприота за стрельбу в курортном городе Айя-Напе. Злоумышленник в маске открыл огонь по посетителям кафе.

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости
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В результате ранения различной степени тяжести получили четыре человека, пишет РИА Новости, ссылаясь на местное издание. Стрельба велась из автомата Калашникова, который позже был обнаружен на подземной парковке Музея моря, неподалеку от кафе.

Предполагается, что целью нападения был известный 53-летний предприниматель, который покинул заведение за 20 минут до стрельбы. Пострадавшие сидели за соседним столиком. Задержанному будет предъявлено обвинение в покушении на убийство четырех человек.

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