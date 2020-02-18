Назван диагноз Дмитрия Диброва

Стал известен точный диагноз известного телеведущего Дмитрия Диброва, который вечером 17 февраля был госпитализирован в столице.

Как заявил агентству "Москва" представитель журналиста Табриз Шахриди, обследование подтвердило микроинсульт. Состояние Дмитрия Диброва удовлетворительное. "Он передвигается самостоятельно, питается хорошо, созванивается с друзьями и близкими", - подчеркнул Шахриди. Скорее всего, Дибров проведет в больнице 7-10 дней, таковы рекомендации медиков.

Ранее "РГ" сообщала, что 60-летнему телеведущему стало плохо в московском киноцентре "Октябрь". Дмитрия Диброва экстренно доставили в Боткинскую больницу, где он прошел полное обследование.