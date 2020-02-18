Назван максимально возможный курс доллара

Глобальный фондовый рынок и валютный, как его производная, находятся в суперпозиции, когда негативные и позитивные факторы влияют на их рост неопределенным образом.

Григорьев Илья, Аналитик долгового рынка ИК Иволга Капитал, специально для "Российской газеты" рассказал об этих факторах:

- Настроения на торгах с каждой неделей становятся все более пессимистичными, но рынки все равно продолжают рост без оглядки на новостной фон.

Сказать сложно, основаны ли эти движения котировок на переоценке фактора коронавируса или на позитивной макроэкономической статистике развивающихся стран. Сказать с уверенностью можно только то, что можно наблюдать по котировкам - рынок растет, несмотря ни на какие факторы. Все указывает на то, что в краткосрочной перспективе месяца такое поведение игроков сохранится.

На валютных рынках, в частности на курсе рубля, такое общее состояние фондового рынка отражается следующим образом. В течение месяца российская валюта находилась под серьезным давлением неопределенности, что привело к ослаблению ее позиций по отношению к доллару.

На данный момент понижательный ресурс месячного тренда себя исчерпывает при сохранении новостного и макроэкономического фона. Поэтому, локальный пик в 64 рубля за доллар можно считать максимально возможным значением в ближайшую неделю.

Евро находится близко к своим минимальным значениям по отношению к рублю за последний год. Фон неопределенности сможет законсервировать этот тренд и удержать курс евро в значениях 68-69 рублей. Более весомое снижение котировок пока остается маловероятным, так как для этого не хватает силы тренда и благоприятного новостного фона по российской валюте.

Описанные тренды уже явно проявляются на рынке, и поэтому вполне логично предположить, что в ближайшее время они себя исчерпают. Но в моменты неопределенности в интерпретации рыночных движений, которую испытывают многие участники рынка, их изменение маловероятно.