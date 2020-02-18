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18.02.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Назван максимально возможный курс доллара

Текст: Георгий Панин
Глобальный фондовый рынок и валютный, как его производная, находятся в суперпозиции, когда негативные и позитивные факторы влияют на их рост неопределенным образом.
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Григорьев Илья, Аналитик долгового рынка ИК Иволга Капитал, специально для "Российской газеты" рассказал об этих факторах:

- Настроения на торгах с каждой неделей становятся все более пессимистичными, но рынки все равно продолжают рост без оглядки на новостной фон.

Фото: iStock
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Сказать сложно, основаны ли эти движения котировок на переоценке фактора коронавируса или на позитивной макроэкономической статистике развивающихся стран. Сказать с уверенностью можно только то, что можно наблюдать по котировкам - рынок растет, несмотря ни на какие факторы. Все указывает на то, что в краткосрочной перспективе месяца такое поведение игроков сохранится.

На валютных рынках, в частности на курсе рубля, такое общее состояние фондового рынка отражается следующим образом. В течение месяца российская валюта находилась под серьезным давлением неопределенности, что привело к ослаблению ее позиций по отношению к доллару.

На данный момент понижательный ресурс месячного тренда себя исчерпывает при сохранении новостного и макроэкономического фона. Поэтому, локальный пик в 64 рубля за доллар можно считать максимально возможным значением в ближайшую неделю.

Фото: iStock
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Евро находится близко к своим минимальным значениям по отношению к рублю за последний год. Фон неопределенности сможет законсервировать этот тренд и удержать курс евро в значениях 68-69 рублей. Более весомое снижение котировок пока остается маловероятным, так как для этого не хватает силы тренда и благоприятного новостного фона по российской валюте.

Описанные тренды уже явно проявляются на рынке, и поэтому вполне логично предположить, что в ближайшее время они себя исчерпают. Но в моменты неопределенности в интерпретации рыночных движений, которую испытывают многие участники рынка, их изменение маловероятно.

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