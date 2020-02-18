Названа дата презентации iPhone 9. Старт продаж ожидается уже в апреле

Apple готовит специальную презентацию нового компактного и доступного смартфона, который должен стать наследником популярной модели iPhone SE (2016). Об этом сообщает портал 9to5mac.

При этом пока даже нет ясности относительно названия новинки, но есть два предположительных варианта: iPhone 9 и iPhone SE 2.

Согласно информации источника, компания из Купертино представит аппарат в конце следующего месяца, наиболее вероятной датой анонса называется 31 марта, а старт продаж ожидается уже 3 апреля.

Кроме того, на мероприятии могут показать фирменную беспроводную зарядку, две модели беспроводных наушников и новую линейку MacBook.

Напомним, ранее в Сети появились сведения о том, что в новом iPhone 9 (iPhone SE 2) будет использоваться устаревший модуль камеры.