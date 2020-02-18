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18.02.2020 08:19
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Названа простая еда с незаменимыми омега-3, которая поможет сжечь жир

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Немецкие медики подтвердили, что рацион человека, который намерен избавиться от лишнего жира, также должен быть сбалансированным - состоять из белков, углеводов и обязательно из полезных жиров.

Фото: iStock
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Это предполагает употребление продуктов, богатых омега-3 жирными кислотами, которые не могут самостоятельно синтезироваться в организме и должны поступать извне. Главными поставщиками здоровых жиров являются оливковое и льняное масла, орехи, авокадо и жирная рыба, например, сельдь.

Как пояснили специалисты, полезные жиры и белки одинаково важны для сохранения мышечной массы и потери лишнего веса.

Чтобы получить достаточно белка, медики порекомендовали есть нежирную курицу, яйца, бобовые, творог с низким содержанием жира.

Среди полезных, в том числе, для полных людей (с учетом приема пищи небольшими порциями) сложных углеводов названы цельнозерновые хлеб и макароны, овсяная каша, гречка и вареный картофель.

Общество Здоровье

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