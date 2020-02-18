Названы 10 лучших русскоязычных пьес 2019 года

Жюри Международного конкурса русскоязычной драматургии "Действующие лица" объявило шорт-лист лучших пьес 2019 года. Десятку финалистов возглавили произведения Антона Степлюка, Марии Малухиной и Александры Стрижевской.

Каждый год оргкомитет конкурса "Действующие лица", который проводится в России с 2003 года, получает 300-400 пьес со всей страны, из стан ближнего и дальнего зарубежья.

Как сообщили ТАСС организаторы, в состав жюри в разные годы входили Галина Волчек, Сергей Юрский, Анатолий Смелянский, Альберт Филозов, Евгений Гришковец, Ксения Драгунская, Дмитрий Крымов, Чулпан Хаматова, Ксения Раппопорт, Евгений Миронов, Александр Галибин и другие известные театральные деятели.

Однако в 2008 году произошло важное изменение, и сегодня отбором финалистов занимаются режиссеры-дебютанты. Они читают пьесы лонг-листа и представляют экспликации по пьесам, которые бы хотели поставить на сцене.

В этом году 10 режиссеров-дебютантов отобрали 10 пьес. Фаворитами стали пьесы "Меня здесь никогда не было" Антона Степлюка, "Барбет одевается" Марии Малухиной и "Никто не слышал" Александры Стрижевской. Также в шорт-листы вошли "Хеппи энд" Евгении Скирды, "Ковчег" Михаила Сивцева, "Как Петюнина против всех была" Александры Фоминой, "Три плюс кот" Евгения Шестакова, "Как дважды два" Вальдемараса Микшиса и другие произведения.

Международный конкурс русскоязычной драматургии "Действующие лица" был организован в 2003 году Московским театром "Школа современной пьесы", Российской государственной библиотекой по искусству, радио "Культура" и журналом "Современная драматургия". Художественный руководитель конкурса - художественный руководитель театра "Школа современной пьесы", народный артист РФ Иосиф Райхельгауз.