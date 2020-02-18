Неизвестный человек отметился в генах африканцев

Ученые настойчиво переписывают историю человечества. Еще недавно она выглядела четко и стройно. Современный человек был прямым предком симпатичного кроманьонца, а всякие там неприглядные неандертальцы считались чуждой нам ветвью развития. Потом генетика начала преподносить сюрпризы. Вначале в наших генах обнаружили около 4 процентов взноса неандертальцев, так как кроманьонцы скрещивались с этими варварами. А затем появились родственники из Денисовой пещеры. И с ними тоже скрещивались кроманьонцы. Так наше генеалогическое древо стало расти и ветвиться.

Но генетики вошли во вкус. Изучая геномы жителей Африки, в частности народностей йоруба и менде, американские ученые обнаружили в их генах следы неизвестных существ. Во всяком случае, до сих пор науке такие последовательности ДНК не были известны. Эти результаты в очередной раз заставляют задуматься, как формировался облик современного Homo sapiens, обратить внимание на то, с какими людьми скрещивались предки различных народов Африки. Об этом пока еще мало известно.

Комментарий

Константин Северинов, профессор Сколтеха и Университета Ратгерса (США):

- Генетическое разнообразие в Африке, где возник человек, во много раз больше, чем на всех других континентах вместе взятых. Когда человек небольшими группами расселялся по Земле, он уносил лишь некоторые геномы из гигантского генетического бульона. Логично, что именно в Африке ищут следы неизвестных существ. Что и сделали ученые, сравнив геномы современных людей и народностей из Африки. Так выявились отличающиеся участки. Это след скрещиваний потомков современных людей с какими-то неизвестными на сегодня гоминидами. Причем они происходили уже после того, как первые группы покинули Африку, так как у европейцев и азиатов таких следов не обнаружено.