Неизвестный открыл стрельбу в торговом центре в Бангкоке

Один человек погиб, еще один получил ранения в результате стрельбы, устроенной неизвестным лицом в торговом центре Century Plaza в центре Бангкока, сообщает Reuters.

По данным полиции, стрельба произошла из-за внутренних разногласий. В настоящее время на месте происшествия проводятся следственные действия, опрашиваются свидетели.

Это уже второе происшествия подобного рода в течение десяти дней. Ранее сержант таиландской армии расстрелял в торговом центре города Корат 26 человек, около 56 граждан получили ранения.