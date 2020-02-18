Немецкий бизнес предложил ввести безвизовый режим между РФ и ФРГ

Российско-Германская внешнеторговая палата выступила за расширение свободы передвижения между двумя странами.

"Мы обращаемся к правительствам обеих стран с призывом к более активным совместным усилиям по упрощению визового режима. Это стало бы важным шагом к улучшению российско-германских отношений", - заявил в Берлине председатель правления ВТП Маттиас Шепп.

По его словам, Россия является важнейшим экономическим партнером Германии. Упрощение визового режима пойдет на пользу не только бизнесу, но и гражданскому обществу обеих стран. Реалистичное и положительное восприятие друг друга приведет к более активному общению. Расширение свободы передвижений стало бы шагом в правильном направлении.

При этом Берлину и Брюсселю следует снова усилить контакты с Россией, чтобы в долгосрочной перспективе не лишиться российского рынка в пользу Китая. Давление со стороны конкурентов из Китая постоянно усиливается, свидетельствует ежегодный опрос ВТП по деловому климату. Кроме того, отмена виз между Россией и Германией для молодежи в возрасте до тридцати лет может способствовать взаимному сближению и преодолению предрассудков, полагают эксперты Палаты.

Напомним, в прошлом году Россия ввела бесплатные электронные визы для краткосрочного пребывания, благодаря чему гражданам стран ЕС стало намного проще ездить в Санкт-Петербург, Ленинградскую и Калининградскую область. К январю 2021 года планируется распространить действие электронных виз на всю территорию России. Германия также е упростила визовый режим, отказавшись от взимания визовой пошлины с российских школьников и студентов.

Справка "РГ"

Российско-Германская ВТП, в которой состоят 900 компаний-членов, является крупнейшим объединением иностранного бизнеса в России.