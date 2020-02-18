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Nike выпустила улучшенную версию "кроссовок из будущего"

Текст:   Виктория Чернышева
18.02.2020,  
13:36
Фото: nike.com Фото: nike.com
Фото: nike.com

Nike представила кроссовки Adapt BB 2.0 - улучшенную версию кроссовок, которые шнуруются сами. В продажу они поступили в воскресенье.

Второе поколение кроссовок имеет более совершенную технологию подгонки по ноге, дополнительную амортизацию в носовой части и увеличенный вес (что, по мнению спортсменов, гораздо удобнее). Дизайнеры упростили процесс надевания обуви и использовали для изготовления высокотехнологичные материалы.

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Как и первая версия, Adapt BB, кроссовками можно управлять через приложение для смартфона: они подключаются к гаджету через Bluetooth. Заряжать их нужно раз в две недели, поместив на специальный беспроводной коврик.

Купить Adapt BB 2.0, в том числе, в новом красном цвете, можно на официальном сайте Nike за 400 долларов. Первая версия кроссовок стоила 350 долларов.

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