Nike выпустила улучшенную версию "кроссовок из будущего"

Nike представила кроссовки Adapt BB 2.0 - улучшенную версию кроссовок, которые шнуруются сами. В продажу они поступили в воскресенье.

Второе поколение кроссовок имеет более совершенную технологию подгонки по ноге, дополнительную амортизацию в носовой части и увеличенный вес (что, по мнению спортсменов, гораздо удобнее). Дизайнеры упростили процесс надевания обуви и использовали для изготовления высокотехнологичные материалы.

Как и первая версия, Adapt BB, кроссовками можно управлять через приложение для смартфона: они подключаются к гаджету через Bluetooth. Заряжать их нужно раз в две недели, поместив на специальный беспроводной коврик.

Купить Adapt BB 2.0, в том числе, в новом красном цвете, можно на официальном сайте Nike за 400 долларов. Первая версия кроссовок стоила 350 долларов.