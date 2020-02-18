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18.02.2020 20:51
Рубрика: Спорт

Норвежец помешал Большунову выйти в финал в спринте на "Ски Туре"

Текст: Максим Домчев

Российский лыжник Александр Большунов не смог выйти в финал в спринте из-за падения норвежца. Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Устюгов отказался от продолжения выступлений в "Ски Туре" из-за простуды

После того как из-за простуды свое выступление на "Ски Туре" Сергей Устюгов, в гонке приняли участие пять российских спортсменов. Андрей Мельниченко, Артем Мальцев и Андрей Ларьков выбыли на четвертьфинальной стадии.

Фото: REUTERS
Большунов поборется за победу в спринте на многодневке "Ски Тур"

В полуфинал пробились лидер общего зачета Кубка мира Александр Большунов и Денис Спицов. В своем забеге Большунов имел реальные шансы на выход в финал, но все планы нарушил норвежец Симен Хегстад Крюгер. При обгоне Большунова он наехал россиянину на лыжу и упал прямо перед ним. Увернуться от внезапно появившегося препятствия Большунов не успел. В итоге он финишировал лишь пятым.

Ларьков в своем забеге тоже стал пятым.

В итоге победителем спринта стал норвежец Йоханнес Клебо, второй результат показал итальянец Федерико Пеллегрино, бронзовым призером стал Рено Же из Франции.

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