Норвежец помешал Большунову выйти в финал в спринте на "Ски Туре"

Российский лыжник Александр Большунов не смог выйти в финал в спринте из-за падения норвежца. Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо.

После того как из-за простуды свое выступление на "Ски Туре" Сергей Устюгов, в гонке приняли участие пять российских спортсменов. Андрей Мельниченко, Артем Мальцев и Андрей Ларьков выбыли на четвертьфинальной стадии.

В полуфинал пробились лидер общего зачета Кубка мира Александр Большунов и Денис Спицов. В своем забеге Большунов имел реальные шансы на выход в финал, но все планы нарушил норвежец Симен Хегстад Крюгер. При обгоне Большунова он наехал россиянину на лыжу и упал прямо перед ним. Увернуться от внезапно появившегося препятствия Большунов не успел. В итоге он финишировал лишь пятым.

Ларьков в своем забеге тоже стал пятым.

В итоге победителем спринта стал норвежец Йоханнес Клебо, второй результат показал итальянец Федерико Пеллегрино, бронзовым призером стал Рено Же из Франции.