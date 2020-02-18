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18.02.2020 15:36
Рубрика: Экономика

Одобрен проект об индексации пенсий опекунам

Текст: Татьяна Замахина
Для опекунов предлагают восстановить индексацию пенсий с 1 июля. Законопроект об этом депутаты Госдумы единогласно приняли в первом чтении.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Документ внесли спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов и первый замглавы фракции Андрей Исаев.

Законопроект направлен на поддержку почти 30 тысяч человек, рассказал журналистам глава нижней палаты. "Это бабушки и дедушки, которые стали опекунами своих внуков в связи с потерей ими родителей, другие граждане, взявшие ответственность за судьбу детей", - подчеркнул Володин. Документ был разработан по поручению президента РФ, добавил он.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
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Кого именно коснется данная инициатива? Это будут пенсионеры, которые на возмездной основе заключили договор об осуществлении попечительства или опеки над ребенком, а также договор о приемной семье. Из бюджета своего региона они получают ежемесячный доход - примерно четыре тысячи рублей в месяц. С 2016 года такие граждане были лишены добавок к пенсиям.

В результате принятия закона такие пенсионеры перестанут приравниваться к работающим. Им будут ежегодно индексировать их страховую пенсию и фиксированную выплату к ней.

Дополнительные расходы на индексацию в 2020 году составят 0,72 млрд. рублей, в 2021 году - 1,83 млрд. рублей, в 2022 году - 2,22 млрд. рублей.

Экономика Пенсии и пособия

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