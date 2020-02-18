Одобрен проект об индексации пенсий опекунам

Документ внесли спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов и первый замглавы фракции Андрей Исаев.

Законопроект направлен на поддержку почти 30 тысяч человек, рассказал журналистам глава нижней палаты. "Это бабушки и дедушки, которые стали опекунами своих внуков в связи с потерей ими родителей, другие граждане, взявшие ответственность за судьбу детей", - подчеркнул Володин. Документ был разработан по поручению президента РФ, добавил он.

Кого именно коснется данная инициатива? Это будут пенсионеры, которые на возмездной основе заключили договор об осуществлении попечительства или опеки над ребенком, а также договор о приемной семье. Из бюджета своего региона они получают ежемесячный доход - примерно четыре тысячи рублей в месяц. С 2016 года такие граждане были лишены добавок к пенсиям.

В результате принятия закона такие пенсионеры перестанут приравниваться к работающим. Им будут ежегодно индексировать их страховую пенсию и фиксированную выплату к ней.

Дополнительные расходы на индексацию в 2020 году составят 0,72 млрд. рублей, в 2021 году - 1,83 млрд. рублей, в 2022 году - 2,22 млрд. рублей.