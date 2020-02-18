Огневую мощь фрегата "Адмирал Касатонов" оценили в США

В США заинтересовались новым российским фрегатом проекта 22350.

Издание Military Watch не оставило без внимания сообщение о том, что в апреле 2020 года фрегат "Адмирал Касатонов" передадут ВМФ РФ. Такое заявление недавно сделал глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов. Это второй корабль проекта 22350.

В статье отмечают, что он является самым тяжелым надводным боевым кораблем, произведенным Россией после распада Советского Союза.

Фрегат водоизмещением 4500 тонн имеет 48 вертикальных пусковых ячеек (16 для противокорабельных ракет и 32 для ЗУР). По мнению автора, это большое количество для корабля такого размера. По огневой мощи, к примеру, он превосходит тяжелые эсминцы ВМС Великобритании класса 45, хотя те более чем в два раза его больше.

Эксперт считает, что это является частью уже обозначившейся тенденции - оснащать современным и тяжелым вооружением легкие корабли. Они гораздо дешевле в эксплуатации, чем гиганты советской эпохи, такие как тяжелые атомные ракетные крейсеры проекта 1144 "Орлан".

Корабли проекта 22350 совместимы с новой гиперзвуковой противокорабельной ракетой большой дальности "Циркон". Они также могут применять ракеты "Оникс" и "Калибр".