Фрегат "Адмирал Касатонов" передадут ВМФ в первом квартале 2020 года

Первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" передадут Военно-морскому флоту России уже в первом квартале нынешнего года. В настоящее время корабль проходит очередной этап государственных испытаний в Баренцевом море.

Испытания будут длиться еще неделю, а потом фрегат начнут готовить для передачи ВМФ РФ, рассказал радио Sputnik глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов. "Адмирал Касатонов" войдет в состав Северного флота, об этом сообщала пресс-служба СФ.

"РГ" уже писала о государственных испытаниях, которые первый серийный фрегат проходит с 20 ноября 2019 года. Он начал их с Белого моря, где отстрелялся крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс" по береговой и морской целям. В Баренцевом море военные моряки проверили комплекс радиоэлектронной борьбы, испытали зенитный ракетный комплекс "Полимент-Редут". Для поражения цели экипаж применил и артиллерийскую установку А-192, а также скорострельный зенитный артиллерийский комплекс "Палаш".

"Адмирал флота Касатонов" - многофункциональный фрегат проекта 22350. Построен на петербургском заводе "Северная верфь". Предназначен для борьбы как с надводным, воздушным, так и подводным неприятелем. В состоянии наносить удары на расстояние свыше полутора тысяч километров.