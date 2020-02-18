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18.02.2020 15:11
Рубрика: Общество

Опрос показал отношение родителей к школьному питанию в Москве

Текст: Ангелина Зеленькова

Большинство родителей удовлетворены качеством питания в школах Москвы. Об этом свидетельствуют данные нового исследования ВЦИОМ, которое представили на круглом столе, посвященном вопросам организации контроля качества питания школьников и дошкольников в столице.

Фото: Скриншот с сайта Yle.fi
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Усиленные меры по повышению контроля за качеством детского питания в столице привели к тому, что качество школьного питания удовлетворяет 68% опрошенных родителей, а недовольны - 28%, сообщил директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов.

По его словам, безопасностью школьного питания довольны 72% родителей, разнообразие блюд в школьных столовках устраивает 60%, а 59% называют школьную еду полезной. При этом чаще всего родители критикуют вкус блюд (26%) и их разнообразие (24%).

Исследование проводилось с 12 по 14 февраля 2020 года методом телефонного опроса. Его участниками стали тысяча родителей московских школьников.

Общество Образование Наука и образование ВЦИОМ Медицина и здоровое питание

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