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18.02.2020 20:06
Рубрика: В мире

Атом раздора

Отказ от АЭС обходится Германии ежегодно в 12 миллиардов долларов
Текст: Сергей Деменко
Российская газета - Федеральный выпуск № 35(8089)
Отказ от атомной энергетики стал трендом последних лет. На такой шаг уже пошли Италия, Австрия и Швейцария. Среди "энтузиастов" и Германия. Здесь уже закрыты 11 АЭС, а оставшиеся шесть планируется остановить к 2022 году. Причины очевидны. Аварии на Чернобыльской АЭС и АЭС "Фукусима". И страх перед новой катастрофой. Каковы последствия такого, прямо скажем, революционного шага?
В Германии продолжаются горячие споры, какой быть энергетике страны. Фото: Gettyimages В Германии продолжаются горячие споры, какой быть энергетике страны. Фото: Gettyimages
В Германии продолжаются горячие споры, какой быть энергетике страны. Фото: Gettyimages

Американские ученые на математической модели подсчитали, что из-за закрытия АЭС Германия стала сжигать больше угля. Это привело к дополнительным выбросам десятков миллионов тонн углекислого газа, загрязнивших атмосферу частицами и диоксидом серы, стало причиной дополнительных 1100 смертей в год от респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний. А в целом рост выбросов и вызванная этим преждевременная гибель людей обходятся стране в 12 миллиардов долларов ежегодно. Эти траты не идут ни в какое сравнение со стоимостью эксплуатации АЭС, даже с учетом рисков техногенных аварий и стоимости утилизации отработанного ядерного топлива.

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- Люди переоценивают опасность и ущерб от ядерных инцидентов, - считает соавтор работы Акшая Джа. - Ясно также, что люди не осознают, насколько высока цена локального загрязнения воздуха. Это молчаливый убийца.

Но если, несмотря ни на что, Германия не намерена отказываться от своего антиатомного курса, то выводы американцев могут стать серьезным предупреждением для других стран.

Комментарий

Наталия Меден, МГИМО-Университет:

- В Германии прекрасно знают о вредных воздействиях угольной энергетики на здоровье людей. Знают и о том, что отказ от атомной энергии противоречит одному из ключевых требований климатической политики - снижать выбросы парниковых газов. Показательно, что согласно Энергетической стратегии в 2010 года атомная энергетика должна была обеспечить переход к безуглеродной энергетике к середине текущего века. Авария на АЭС "Фукусима" перечеркнула эти планы. Было решено к 2022 году закрыть все АЭС.

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Конечно, это политическое решение. Оно ориентировано на запрос электората, который связан с представлением о рисках атомной энергии. Кстати, в свое время экспертная комиссия признала единственным риском для безопасности АЭС падение на нее самолета. Но… у страха глаза велики. Сегодня ни одна из федеральных земель категорически не соглашается разместить на своей территории постоянное хранилище ядерных отходов.

Известный немецкий специалист в области энергетики Вульф Бернотат в середине 2000-х годов выразительно и точно охарактеризовал отношение к атомной энергетике в Германии: "Очень религиозный вопрос". С тех пор принципиально мало что изменилось переменилось. Правда, сейчас многие немцы полагают, что лучше отказаться сначала от угольной энергетики, а потом - от атомной.

Конечно, для такой мощной промышленной державы отказ от атомной и угольной энергетики чреват серьезными рисками с точки зрения роста цен на электроэнергию и надежности энергоснабжения. А цена неуклонно растет. В том числе из-за поддержки "зеленой" энергетики. Рост ее доли в общем электропотреблении вынуждает предпринимать титанические усилия, чтобы поддерживать надежность энергоснабжения. И тем не менее прошлым летом энергосистема страны трижды (!) была на грани блэкаута. Поэтому думается, что дискуссия о перспективах ядерной энергетики в Германии будет продолжена.

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