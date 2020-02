Оззи Осборн отменил гастрольный тур за три дня до выхода альбома

Легендарный музыкант должен был вернуться на сцену 27 мая и начать гастрольное турне No More Tours II 2020 года. Совсем скоро - 21 февраля - выйдет его новый альбом Ordinary Man, лучшие песни с которого должны были попасть и в концертную программу. Но вместо этого Оззи Осборну придется отправиться в клинику для прохождения курса лечения.

Оззи Осборн опубликовал официальное заявление, в котором сообщил, что не может начать турне по США в мае, как планировал. Уточнив, что "лечение занимает до двух месяцев" и "ему не хочется отменять концерты в последний момент".

Причиной отмены концертов стало обострение болезни Паркинсона, из-за которой Оззи Осборн уже отменял европейские концерты в октябре 2019 года. Некоторое время он лечился в США, где теперь живет, но лучше, увы, не стало.

И теперь артист решил отправиться в швейцарскую клинику, на основательное обследование и лечение. Сколько времени это займет, пока не известно.

Но пока ближайший концерт Оззи Осборна назначен только на 23 октября, в английском городе Ньюкасле.

Кстати

Ordinary Man - двенадцатый студийный альбом Оззи Осборна. Две песни с него были опубликованы в интернете еще в ноябре 2019 года: Under the Graveyard и Straight to Hell. А в январе состоялся релиз и титульного номера диска.