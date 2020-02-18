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18.02.2020 18:32
Рубрика: Власть

Партия "За правду" представит свою программу на обсуждение в регионах

Текст: Ксения Воронцова

Программа партии "За правду" будет народной, в регионах России планируется провести общественные слушания для ее обсуждения, рассказал председатель партии, писатель Захар Прилепин.

Первое заседание экспертного совета "За правду" состоялось во вторник, затем его участники подвели итоги встречи.

"Программа партии будет народной и писаться будет с привлечением сторонников путем проведения публичных слушаний", - приводит пресс-служба слова Прилепина.

Фото: Михаил Синицын/РГ
Захар Прилепин рассчитывает на участие в парламентских выборах

Он отметил, что в регионах пройдет обсуждение программы. "Мы пойдем с программой по стране, и в большие, и в малые города. Мы не боимся собирать 500, 1000 человек, мы будем всех слушать и вместе писать", - сказал он.

Секретарь экспертного совета Олег Матвейчев рассказал о содержании программы. "Людей интересует то, что связано с образованием, то, что связано с демографией и здравоохранением, то, что связано с экономикой. На этих трех блоках мы и должны сосредоточиться", - сказал он.

Советник председателя, актер Иван Охлобыстин сообщил, что "За правду" планирует выступать за отмену ЕГЭ.

Напомним, что учредительный съезд новой партии прошел 1 февраля, 148 делегатов из почти 60 регионов РФ единогласно проголосовали за ее создание. На должность председателя был избран сам Прилепин, первыми заместителями - Александр Бабаков и Александр Казаков, пост заместителя занял Сергей Пускепалис. Партия намерена принять участие в региональных выборах в сентябре в 11 регионах.

Власть Работа власти Внутренняя политика Партии

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