Патрушев провел встречу с эмиром Катара

В Дохе секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился с эмиром Катара Тамимом Аль Тани. Патрушев поблагодарил его Величество, за возможность этой встречи и передал привет от Владимира Путина, который с теплотой вспоминает их беседу в прошлом году в Душанбе и рассчитывает на их скорую встречу в июне на международном экономическом форуме в Петербурге.

Секретарь российского Совбеза в разговоре с эмиром Катара отметил также плотное взаимодействие с катарскими партнерами в рамках международных объединений и форумов. По словам Патрушева, Москва признательна Дохе за поддержку российских политических инициатив в ООН, в том числе во время текущей 74-й сессии Генассамблеи ООН. После встречи Патрушева с эмиром, а также премьер-министром Катара в Дохе начались двухдневные расширенные российско-катарские консультации по безопасности с участием представителей силовых министерств и ведомств, а также МИД двух стран.