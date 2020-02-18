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18.02.2020 00:10
Рубрика: Спорт

Первый канал покажет матч "Реал" - "Барселона" в прямом эфире

Текст: Максим Домчев

Первый канал покажет в прямом эфире матч 26-го тура чемпионата Испании по футболу между мадридским "Реалом" и "Барселоной".

Фото: REUTERS/Sergio Perez
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Знаменитый "Эль Классико" состоится 1 марта в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу" и начнется в 22:55 по московскому времени. Как сообщили ТАСС в дирекции общественных связей канала, матч будет транслироваться в прямом эфире Первого канала.

В первом круге команды не показали зрелищной игры и не смогли забить ни одного мяча - 0:0. В настоящее время "Реал" лидирует в чемпионате Испании, набрав 53 очка. "Барселона" идет второй и отстает от принципиального соперника на одно очко.

Помимо этого Первый канал также будет транслировать поединок боксеров-профессионалов россиянина Мурата Гассиева и Джерри Форреста. Он состоится в ночь на 1 марта в Техасе. Начало трансляции в 01:50. В рамках этого же шоу также зрители увидят поединок между американцами Майки Гарсией и Джесси Варгасом.

1 марта в 14:25 также начнется трансляция из Финляндии, где пройдет мужская эстафетная гонка на этапе Кубка мира по лыжному спорту.

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