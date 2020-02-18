Пхеньян: в Северной Корее нет ни одного случая заражения коронавирусом

В КНДР не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сообщила центральная северокорейская газета "Нодон синмун" со ссылкой на представителя Центрального чрезвычайного руководящего комитета общественного здравоохранения КНДР Сона Ин Бома.

В начале февраля южнокорейские СМИ со ссылкой на источники в Пхеньяне сообщали об одном случае заражения в Северной Корее, речь шла о гражданке КНДР, посещавшей Китай.

Однако Сон Ин Бом утверждает, что вирус не был обнаружен. "Ни у одного человека в стране вирус выявлен не был", заявил он, но призвал быть настороже, поскольку "есть много непредсказуемых путей распространения инфекции, и все уполномоченные органы должны усилить бдительность".

В КНДР минимум до 1 марта действует карантин, закрыты все пограничные переходы на въезд и выезд. Иностранным гражданам власти советуют не покидать пределов дипломатического квартала. Обслуживание иностранцев в отелях, магазинах, ресторанах, рынках приостановлено на неопределенный срок.