Правительство и Банк России к середине марта должны предложить новые сценарии снижения выплат по ипотеке. Среди них должны быть меры и по созданию условий для рефинансирования ранее выданных жилищных кредитов, говорится в списке поручений премьер-министра Михаила Мишустина.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что все законодательные условия для успешного рефинансирования созданы. "Но мы слышим жалобы о том, что люди обращаются в банк, просят рефинансировать кредит по пониженной ставке - им отказывают", - отмечала глава ЦБ. При этом она посетовала, что не все заемщики знают о возможности рефинансирования ипотеки в другом банке. "Здесь нужно дополнительное информирование. И еще раз мы хотим посмотреть, есть ли какие-то ограничения в законодательстве или в регулировании, которые сделают для людей это простым", - рассказывала Набиуллина.

Рефинансирование ипотеки - это выдача нового жилищного кредита, поэтому требования к клиенту те же, что и при выдаче первичного кредита. Наиболее распространенная причина отказа - плохая кредитная история заемщика, говорит замруководителя "Росбанк Дом" Алексей Просвирин. Среди других причин - невысокий доход, предоставление недостоверных данных или возраст.

Кроме того, могут не рефинансироваться ранее уже реструктурированные кредиты, валютная ипотека или ипотека с погашенным материнским капиталом.

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Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Эльвира Набиуллина, Глава Банка России:

"Мы слышим жалобы о том, что люди обращаются в банк, просят рефинансировать кредит по пониженной ставке - им отказывают"