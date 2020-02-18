"Почта России" будет управлять своим автопарком с помощью Big Data

"Почта России" запускает цифровую платформу мониторинга транспортных средств на основе Big Data. Система позволит отслеживать пробег, планировать сроки технического обслуживания и ремонта, накапливать информацию для точного прогнозирования расхода топлива и переходу к автоматизированному фактическому учету расхода топлива.

Проект станет частью масштабной цифровой трансформации всех бизнес-процессов компании, которая, среди прочего, заинтересована в максимальной эффективности использования собственного транспорта.

Проект включает в себя 4 этапа и рассчитана на 2 года. В рамках первого этапа компания планирует оснастить 2500 единиц собственного транспорта современными модулями Глонасс, которые в режиме реального времени будут собирать большие объемы данных о логистических маршрутах и пробегах почтовых автомобилей и передавать их в центры обработки данных национального почтового оператора.

В ходе второго этапа компания дооснастит современным цифровым оборудованием еще 7500 единиц собственной техники. Транспортные средства будут сосредоточены в наиболее емких и загруженных регионах России: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Ростове, Челябинске, Республике Башкортостан, Алтайском крае, Свердловской и Московской областях.

Третьим и четвертым этапом станет поддержание всей системы и дооснащение оставшихся транспортных средств. Всего автотранспортный парк "Почты России" насчитывает около 17 тыс. единиц техники.

Реализация всех этапов проекта позволит в перспективе снизить холостые и производственные пробеги машин более чем 8%, сократить расходы на поддержание исправного состояния, связать бухгалтерские данные и ИТ-системы. В режиме онлайн компания будет получать информацию о перемещении транспорта, его остановках, заправках, о расходе топлива, факты открытия и закрытия дверей автомобиля.

"Внедрение новой системы - один из важнейших шагов в цифровизации нашей компании, отметил замгендиректора по логистике "Почты России" Игорь Чебунин.

По его словам, в результате реализации проекта будет изменена учетная политика пройденных маршрутов, создана мотивационная программа для сотрудников. "В дальнейшем система позволит минимизировать влияние человеческого фактора на качество работы транспортных средств и поможет делать объективные выводы об эффективности их использования на маршруте", - пояснил Чебунин.

Для достижения максимального эффекта от внедрения новой системы, помимо работ по модернизации транспортных средств, компания планирует создать новые регламенты взаимодействия сотрудников всех подразделений "Почты России" с системой мониторинга транспортных средств.