"Почта России" будет управлять своим автопарком с помощью Big Data

Новости

В Таганроге состоялся полет нового самолета-амфибии для ВМФ России 12:11
Кучеров признан второй звездой дня в НХЛ 12:09
ЦБ поддержал уголовное наказание за утечки данных из банков 12:07
Видео: пьяный водитель пролетел на BMW десятки метров и выжил 12:07
Володин: Для РФ и Афганистана важно объединить усилия в борьбе с терроризмом 12:01
Житель Кузбасса попытался получить жилье за килограмм героина 11:59
В Ленобласти экскаваторщика попросили закопать бочку с телом 11:57
Глава МВД Украины предложил принять закон о коллаборантах в Донбассе 11:49
Число детей на семейном обучении растет на две тысячи в год 11:26
Первый корабль с морской версией "Панциря" вышел на испытания 11:24
Главврач уханьской больницы "Учан" скончался от коронавируса 11:22
Академик: Обитающие в России летучие мыши не переносят коронавирус 11:21
В Сочи суд оштрафовал женщину за дебош в самолете 11:13
На Урале издали книгу об одном из неизвестных героев афганской войны 11:11
На Ставрополье девушка выбросила новорожденного ребенка из окна 11:07
Цукерберг приехал в Брюссель для секретных встреч с еврокомиссарами 11:04
Путин поздравил композитора Гладкова с юбилеем 11:00
Другой Skoda Rapid дебютировал в Китае 11:00
В Приангарье за гибель роженицы на семь лет осудили водителя "скорой" 10:58
Лукашенко посетит с официальным визитом Египет 10:58
Кабмин не поддержал законопроект о переносе выходного дня на 31 декабря 10:48
В Приморье и Хабаровский край пришли 78 фур с овощами из КНР 10:46
"Корабль-призрак" прибило к берегам Ирландии 10:46
Мотострелки СФ опробовали хлебопечки и полевую кухню в Арктике 10:46
Непогода осложнила работу крупнейшего аэропорта Ямала 10:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие гаджеты собирались представить на отмененной выставке Mobile World Congress
Какие гаджеты собирались представить на отмененной выставке Mobile World Congress
Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни
Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни
Как выбрать онлайн-кинотеатр по душе и по карману
Как выбрать онлайн-кинотеатр по душе и по карману
18.02.2020 11:28

"Почта России" будет управлять своим автопарком с помощью Big Data

Текст: Юлия Кривошапко
"Почта России" запускает цифровую платформу мониторинга транспортных средств на основе Big Data. Система позволит отслеживать пробег, планировать сроки технического обслуживания и ремонта, накапливать информацию для точного прогнозирования расхода топлива и переходу к автоматизированному фактическому учету расхода топлива.
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Проект станет частью масштабной цифровой трансформации всех бизнес-процессов компании, которая, среди прочего, заинтересована в максимальной эффективности использования собственного транспорта.

"Почта России" нарастила объемы доставки по воздуху

Проект включает в себя 4 этапа и рассчитана на 2 года. В рамках первого этапа компания планирует оснастить 2500 единиц собственного транспорта современными модулями Глонасс, которые в режиме реального времени будут собирать большие объемы данных о логистических маршрутах и пробегах почтовых автомобилей и передавать их в центры обработки данных национального почтового оператора.

В ходе второго этапа компания дооснастит современным цифровым оборудованием еще 7500 единиц собственной техники. Транспортные средства будут сосредоточены в наиболее емких и загруженных регионах России: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Ростове, Челябинске, Республике Башкортостан, Алтайском крае, Свердловской и Московской областях.

Третьим и четвертым этапом станет поддержание всей системы и дооснащение оставшихся транспортных средств. Всего автотранспортный парк "Почты России" насчитывает около 17 тыс. единиц техники.

Реализация всех этапов проекта позволит в перспективе снизить холостые и производственные пробеги машин более чем 8%, сократить расходы на поддержание исправного состояния, связать бухгалтерские данные и ИТ-системы. В режиме онлайн компания будет получать информацию о перемещении транспорта, его остановках, заправках, о расходе топлива, факты открытия и закрытия дверей автомобиля.

"Почта России" повысила ИТ-эффективность на 1 млрд рублей

"Внедрение новой системы - один из важнейших шагов в цифровизации нашей компании, отметил замгендиректора по логистике "Почты России" Игорь Чебунин.

По его словам, в результате реализации проекта будет изменена учетная политика пройденных маршрутов, создана мотивационная программа для сотрудников. "В дальнейшем система позволит минимизировать влияние человеческого фактора на качество работы транспортных средств и поможет делать объективные выводы об эффективности их использования на маршруте", - пояснил Чебунин.

Для достижения максимального эффекта от внедрения новой системы, помимо работ по модернизации транспортных средств, компания планирует создать новые регламенты взаимодействия сотрудников всех подразделений "Почты России" с системой мониторинга транспортных средств.

Главное сегодня

В Конституции предложено закрепить неприкосновенность экс-президентов
СМИ: В районе крушения MH-17 под Донецком не было "Буков"
В Госдуму внесен проект об индексации для работающих пенсионеров
Роскачество нашло антибиотики в говяжьей тушенке
Косачев о задержании украинского судна: Есть факт браконьерства