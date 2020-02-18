Пограничников не будут наказывать тюрьмой за проступок без последствий

Пограничники, совершившие проступок без последствий, не будут нести уголовную ответственность. Впрочем, командиры могут привлечь их к административной ответственности. Такой закон подписал президент.

Поправки внесены в статьи 340 и 341 Уголовного кодекса. Речь идет о разграничении уголовной и дисциплинарной ответственности пограничников за проступок, который не привел к тяжким последствиям​​​.

Из УК исключается положение об уголовной ответственности пограничников, действие или бездействие которых могло бы повлечь причинение вреда интересам безопасности государства, но общественно опасных последствий не наступило. Командиры могут привлекать таких нарушителей к дисциплинарной ответственности.