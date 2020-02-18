Пограничников не будут наказывать тюрьмой за проступок без последствий

Пограничники, совершившие проступок без последствий, не будут нести уголовную ответственность. Впрочем, командиры могут привлечь их к административной ответственности. Такой закон подписал президент.
Поправки внесены в статьи 340 и 341 Уголовного кодекса. Речь идет о разграничении уголовной и дисциплинарной ответственности пограничников за проступок, который не привел к тяжким последствиям.
Из УК исключается положение об уголовной ответственности пограничников, действие или бездействие которых могло бы повлечь причинение вреда интересам безопасности государства, но общественно опасных последствий не наступило. Командиры могут привлекать таких нарушителей к дисциплинарной ответственности.