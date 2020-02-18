Посол РФ: Польша пытается переиграть историю задним числом

Посол РФ в Польше Сергей Андреев прокомментировал ухудшение отношений между Варшавой и Москвой. По мнению дипломата, сейчас они находятся на самом низком уровне за все годы с окончания Второй Мировой.

Польская сторона постоянно делает попытки "переиграть историю задним числом", цитирует РБК слова дипломата. Делается это, чтобы история соответствовала нынешней политической конъюнктуре. И получается, что во время Второй Мировой войны Советский Союз и фашистская Германия, как тоталитарные режимы, были на одной стороне, а демократические страны, включая Польшу - на другой. Таким образом обесценивается решающий вклад СССР в разгром Третьего рейха.

Андреев подчеркнул, что Россия не будет "безропотно смотреть, как наши оппоненты перекореживают историю под свои конъюнктурные политические интересы. Нам, в отличие от наших оппонентов, нет нужды искажать исторические факты... Во Второй Мировой войне победил прежде всего Советский Союз, а также те, и только те, кто тогда был на нашей стороне".

Напомним, ранее МИД Польши заявил, что именно СССР и Германия развязали Вторую мировую. На что президент РФ Владимир Путин напомнил, что Польша сама участвовала в разделе Чехословакии в 1938 году, а советские войска вошли в Польшу в 1939 году уже после того, как польское правительство потеряло контроль над страной.