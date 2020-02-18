Посольство РФ прорабатывает вопрос отъезда россиян с Diamond Princess

Российские дипломаты готовятся к окончанию карантина на круизном судне Diamond Princess, которое стоит у японского портового города Йокогама. Сотрудники посольства РФ в Японии во взаимодействии с местными властями прорабатывают вопрос возвращения на родину находящихся на корабле россиян.

"В настоящее время согласовывается порядок того, как россияне будут покидать лайнер после окончания карантина в ближайшие дни. Совместно с японскими властями ведём проработку вопросов, касающихся отъезда наших соотечественников на родину", - сообщили представители дипмиссии на своей странице в Facebook. Напомним, что японские власти обещают с 19 февраля разрешить незараженным пассажирам с Diamond Princess сойти на берег.

Тем временем сегодня были выявлены еще 88 человек с положительными пробами на коронавирус COVID-19 на круизном лайнере. Все вновь заболевшие будут незамедлительно госпитализированы в местные лечебные учреждения. О гражданстве инфицированных пока информации нет. Таким образом, общее число зараженных на корабле составило 542 человека.