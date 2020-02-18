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18.02.2020 18:50
Рубрика: Власть

Отдых перед праздником

Правительство пояснило, как сделать 31 декабря выходным
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 35(8089)
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности разъяснила, что в рамках действующего законодательства вполне возможно объявить 31 декабря выходным днем. Для этого достаточно перенести "красную отметку" на него с какого-нибудь воскресенья, то есть произвести обмен.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Такое разъяснение дано в подготовленном отзыве на инициативу группы депутатов Госдумы. Напомним, в конце прошлого года большой резонанс вызвала идея объявить 31 декабря выходным днем. Действительно, до работы ли в этот день людям? Дежурные службы и различный сервис не в счет. У продавцов в магазинах это жаркий день, но если взять обычные офисы, разве кого-то там затягивает в работу? Есть ли вообще смысл приходить человеку в контору, в которой будут молчать все телефоны, а секретари нервно поглядывать на часы?

Поэтому в некоторых регионах губернаторы объявили заключительный день года выходным для бюджетников. Многие эксперты поддержали идею освободить людей от работы в этот день. Например, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко полагает, что россияне заслуживают того, чтобы 31 декабря был нерабочим днем.

Группа депутатов разработала проект поправок в Трудовой кодекс с инициативой объявить 31 декабря праздничным днем. Документ был направлен в правительство на отзыв.

"Идея сделать 31 декабря выходным заслуживает обсуждения, - пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - При этом действующее нормативно-правовое регулирование позволяет решать вопрос с объявлением 31 декабря выходным, производя своего рода обмен: какой-то воскресный или субботний день объявляется рабочим, но 31 декабря становится выходным. Каждый год правительство производит подобные переносы для объединения нескольких праздничных и выходных дней. Подобная система позволяет обеспечивать гибкость в формировании трудового календаря".

Адвокат Алексей Сикайло согласился с тем, что идея сделать этот день выходным хорошая, но тогда надо сократить какой-то другой выходной день. По его словам, Россия и так находится в числе лидеров по праздничным дням: у нас официально признаны государственными праздниками 13 дней.

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