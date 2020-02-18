Праздновать Масленицу в столице будут 10 дней подряд

Праздновать самый вкусный зимний праздник москвичи будут 10 дней - по всему городу откроются 29 площадок, где предложат черемуховые блины с ароматом миндаля и сахалинские блинчики на ржаной муке, а еще научат кузнечному и гончарному делу, пригласят в старинный музыкальный салон и московскую булочную времен Гиляровского. Будет и масса других развлечений. Как не пропустить самое главное, узнал корреспондент "РГ".

Кухня из прошлого

Всего откроется 29 площадок, но все 10 дней проработает только 21 из них - это те, что расположены на улицах и площадях. Остальные будут работать в парках и подготовят специальную программу непосредственно на праздничные выходные с 28 февраля по 1 марта. Организаторы в этом году подошли к фестивалю с размахом и сделали непохожими друг на друга практически все площадки - у каждой своя идея и особенности, причем большинство праздничных мест организуют не в центре, а на окраинах.

Например, на Святоозерской улице вырастет небольшой кузнечный городок, где можно будет узнать все об этом древнем ремесле на Руси. Кузнец и подмастерья покажут, как устроен кузнечный горн, продемонстрируют работу колесного молота, а еще помогут смастерить маленький кусочек настоящей боевой кольчуги. Играть роль мастеров будут опытные исторические реконструкторы, так что в достоверности можно не сомневаться.

Угощения предложат тоже небанальные - на Святоозерской появится кулинарный "Античный дворик", где познакомят с традициями старинной кухни и научат готовить блюда в стиле ретро. Разумеется, испекут на площадке и всевозможные виды блинов - от традиционных до изысканных.

Совсем другая стилистика у площадки на Ореховом бульваре - здесь обещают построить настоящий портовый городок. В программе мастер-классы по созданию рыболовных снастей и вязанию морских узлов, а еще знакомство с опытным капитаном, готовым рассказать интересные истории о морском деле. В капитанском домике можно будет увидеть лодки, старые морские карты и приборы, без которых в старину не обходились морские походы. Само собой, и кухню здесь представят рыбную - из речных и морских обитателей приготовят как закуски, так и деликатесы.

Не забудьте детей

Свой колорит будет у каждой окружной площадки, поэтому в центр ехать совсем необязательно. Скорее, есть резон построить маршрут по нескольким площадкам на окраинах - получится побывать в разных эпохах. Детей не стоит оставлять дома - для них приготовят многочисленные мастер-классы и занятия в кулинарных школах.

Например, на Городецкой улице юных и взрослых гостей научат ювелирному делу - на оловянные украшения под руководством мастера можно будет нанести горячую эмаль. Процесс сложный, но результат оправдывает усердия - получаются настоящие шедевры, которые к тому же можно унести домой. На занятиях ждут детей от девяти лет.

Малышей от шести лет на этой же площадке будут рады видеть на уроках по выкладыванию смальты. Технику выстраивания мозаики из цветного стекла можно освоить за час-другой, а потом применить полученные знания дома.

Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Антон Переплетчиков / Александр Мелешенко

После мастер-классов, угостившись блинами, лучше всего отправиться на одну из 30 бесплатных экскурсий по историческим местам столицы. Для этого, правда, все же придется выбраться в центр. "Участники побродят по улицам и дворикам, пропитанным духом старой Москвы, узнают о традициях народных гуляний, о том, как в старину в нашем городе отмечали Масленицу и другие народные праздники", - говорят в оргкомитете фестиваля.

Окрутники ждут

Если в один из фестивальных дней вы все же решите отправиться за блинами в центр города, то держите путь к Кремлю - Масленицу здесь будут отмечать на Манежной и площади Революции, а также на переходе между ними. На площади Революции в эти дни будет проходить международный фестиваль окрутников - традиционных масленичных ряженых и скоморохов. Они приедут из нескольких стран и познакомят гостей с масленичными традициями, фольклорными героями и забавами в разных концах света. Вряд ли кого-то оставит равнодушным и интерактивный Дом музыки - в нем можно будет увидеть и услышать музыкальные инструменты IX-XVII веков, а на некоторых из них даже сыграть.

Рядом, на Манежке, к фестивалю заканчивают строить бревенчатую деревню с колесной мельницей, амбаром и хлебным двором. Москвичей и туристов здесь пригласят в московский трактир времен Александра III, на молочный двор и в аристократический чайный салон. А эффектные фото можно будет сделать на фоне обозных телег, груженных коробами, бочками и сеном.

Что касается угощения, то вкусно поесть получится на каждой площадке. Будут как классические блины с маслом, сметаной, икрой и медом, так и приготовленные по оригинальным рецептам лакомства. Например, блины с вареньем из кабачков, ажурные блины на сквашенном молоке, розовые блины со свекольным соком, гречневые на закваске, фисташковые, яблочные оладушки и многие другие.

Кстати

Навигатор фестиваля

Узнать все подробности о фестивале, включая адреса площадок и расписание мероприятий, можно на сайте moscowseasons.com. А если хотите принять участие в одной из масленичных экскурсий, то регистрируйтесь на сайте moscowwalking.ru - там же проще всего выбрать конкретную познавательную прогулку, подходящую по времени.