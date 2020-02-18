Представители 135 профессий получат гражданство РФ в упрощенном порядке

Минтруд почти вдвое расширил перечень профессий иностранцев, которые могут претендовать на получение российского гражданства в упрощенном порядке.

Ранее в списке было лишь 74 пункта, теперь же в нем фигурирует 135 профессий. Так, по предложению федеральных органов власти, список пополнился рядом врачебных специальностей - в нем появились педиатр, психиатр, терапевт, хирург, эпизоотолог, медсестры. Включены в перечень гидромелиораторы, зоотехники, рыбоводы, трактористы-машинисты и даже редакторы с корреспондентами.

Ряду профессионалов предоставлено право упрощенного получения гражданства по предложениям региональных властей. Так в список попали врачи скорой помощи, стоматологи, оториноларингологи, педагогические работники (воспитатели и учителя), механики и инженеры по горным работам и некоторые другие специалисты.

Представители этих профессий, проработавшие в России по специальности не менее года и проживающие в РФ, могут обратиться с заявлениями о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке - без соблюдения условия о сроке проживания. Подать такие заявления могут как иностранцы, так и лица без гражданства.