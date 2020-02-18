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18.02.2020 06:01
Рубрика: В мире

Премьер Канады заявил о желании договориться с протестующими индейцами

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о желании как можно скорее решить проблему, возникшую в результате строительства газопровода Coastal GasLink. Напомним, против прокладки труб выступили местные жители - коренные народы Канады.

Фото: Reuters
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На совещании с членами кабмина Трюдо подчеркнул, что постарается мирным путем через диалог урегулировать ситуацию с протестами. Глава кабинета и его подчиненные продолжают поддерживать контакты с лидерами коренных народов. "Необходимо срочно решить данный вопрос, чтобы свести к минимуму весьма реальные последствия для канадцев", - цитирует РИА Новости политика.

Газопровод Coastal Gaslink протяженностью 670 километров строится с 2014 года. Он пройдет по территории коренных индейцев в провинции Британская Колумбия. Владельцы газопровода получили все необходимые разрешения. Суд также встал на их сторону.

Недовольные таким положением дел местные жители почти на три часа перекрыли автомобильный мост, соединяющий канадскую провинцию Онтарио и американский штат Нью-Йорк.

В мире Северная и Центральная Америка Канада

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