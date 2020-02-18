Президент может получить право роспуска Думы при неутверждении трети кабмина

В Конституции предлагается закрепить за президентом право распустить Госдуму, если она с третьего раза не утвердит более трети состава правительства, сообщил сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

В рабочей группе предложили уточнить новую процедуру назначения кабинета министров. Напомним, что в пакете поправок, внесенном президентом и уже принятом в первом чтении, содержится норма о том, что депутаты Госдумы утверждают всех членов правительства и только после этого их назначает президент (за исключением глав силовых ведомств).

"Если Дума не утвердила, то президент не назначает. Что делать дальше?" - спросил на заседании рабочей группы во вторник Павел Крашенинников. И сразу же ответил на него: "Предлагается норма, которая говорит о том, что если не утверждено более трети состава кабинета министров (за исключением силовых), то президент вправе распустить Госдуму и назначить новые выборы".

Он подчеркнул, что "это конституционно-правовая норма, которая очень важна".

"Речь идет о трехкратном предложении - как премьер-министра, так и всех членов кабинета министров можно предложить три раза. Если более трети состава при такой формуле не сформировано, тогда у президента есть право распустить Госдуму", - пояснил Крашенинников, отвечая на вопрос "Российской газеты".

Он добавил, что это совершенно новая норма. В действующей Конституции есть норма, касающаяся только председателя правительства. "Сейчас речь идет о конкретных вице-премьерах и министрах, за исключением силовиков, по которым будут проходить консультации в Совете Федерации", - отметил Крашенинников.