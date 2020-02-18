Президент подписал закон о вольерной охоте

Президент России Владимир Путин подписал закон, легализующий охоту в полувольных и искусственно созданных условиях, так называемую вольерную охоту. Документ с поправками в законы об охоте и о животном мире размещен на официальном портале правовой информации.

Закон устанавливает правовые основания и особенности использования добычи охотничьих ресурсов, находящихся в полувольных условиях, при осуществлении любительской и спортивной охоты. Ранее проведение данных видов охоты не было прописано в законодательстве.

Документом, на основании которого ведется любительская и спортивная охота, будет являться путевка (документ, подтверждающий заключение договора об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства), выдаваемая охотнику от лица охотпользователя, на территории которого расположен вольер.

Также предусмотрено, что на отношения, связанные с использованием охотничьих ресурсов, являющихся собственностью охотпользователей и содержащихся в вольере, не будут распространяться правила охоты и требования закона об охоте, касающиеся лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов.

При этом Минприроды России могут быть установлены ограничения охоты в отношении охотничьих ресурсов, находящихся в полувольных условиях.

Законом также регламентировано, что требования к земельным и лесным участкам, предназначенным для осуществления любительской охоты и спортивной охоты в полувольных условиях, устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.