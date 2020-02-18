Пушков назвал "чушью" заявление Киева о войне России и Беларуси

Член Совета Федерации Алексей Пушков раскритиковал заявление главы МИД Украины Вадима Пристайко, в котором тот спрогнозировал рост напряженности в отношениях России и Белоруссии.

В частности, Пристайко считает, что Минск ждут "тяжелые времена" вплоть до войны с Россией.

"Явная чушь о том, будто Беларусь ждет война с Россией, - это смесь дешевой пропаганды и примитивного маневра с целью стравить Москву и Минск", - написал Пушков в Twitter.

По словам сенатора, чем дольше Пристайко занимает пост министра иностранных дел Украины, тем больше он становится похож на своего предшественника Павла Климкина, известного скандальными заявлениями в адрес России.