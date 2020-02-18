Путин дал видеоинтервью ТАСС

В четверг, 20 февраля, онлайн выйдет видео-интервью президента - на всех площадках ТАСС. Спецпроект называется "20 вопросов Владимиру Путину".

Отрывки беседы, которую провел с главой государства известный интервьюер Андрей Ванденко, уже сейчас можно увидеть в соцсетях и на YouTube.

Так, Владимир Путин рассказал, каково это быть президентом, какие решения приходится принимать и почему. Среди вопросов есть и про отставку правительства, и про возможность договориться с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщается в анонсе.

"Кому-то нравится разделять, видимо, Украину и Россию", - в частности, говорит глава государства. "Бардак нам не нужен, и шоу нам не нужно... А мне нужна великая Россия", - приводят авторы видеоролика слова президента.