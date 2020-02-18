Путин дал видеоинтервью ТАСС

В четверг, 20 февраля, онлайн выйдет видео-интервью президента - на всех площадках ТАСС. Спецпроект называется "20 вопросов Владимиру Путину".
Отрывки беседы, которую провел с главой государства известный интервьюер Андрей Ванденко, уже сейчас можно увидеть в соцсетях и на YouTube.
Так, Владимир Путин рассказал, каково это быть президентом, какие решения приходится принимать и почему. Среди вопросов есть и про отставку правительства, и про возможность договориться с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщается в анонсе.
"Кому-то нравится разделять, видимо, Украину и Россию", - в частности, говорит глава государства. "Бардак нам не нужен, и шоу нам не нужно... А мне нужна великая Россия", - приводят авторы видеоролика слова президента.
Есть ли у него двойник? Кто знал об отставке правительства? Есть ли шанс договориться с Зеленским? Как не получить за репост — срок? С кем собираемся воевать? И навсегда ли он с нами?— ТАСС (@tass_agency) February 17, 2020
Смотрите с 20 февраля наш спецпроект "20 вопросов Владимиру Путину" на всех площадках ТАСС. pic.twitter.com/4yOT62Eyco