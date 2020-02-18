На встрече с руководителем думской фракции "Единая Россия" Сергеем Неверовым глава государства назвал "квазинагрузкой" комиссию, которую взимают банки при оплате услуг ЖКХ. Особенно она бьет по кошелькам пенсионеров - пунктуальных плательщиков. Также Владимир Путин согласился собрать вместе четырех руководителей фракций, чтобы обсудить предложения по поправкам в Конституцию.

Во вторник глава государства продолжил встречи с лидерами думских фракций. "Единая Россия" - самая крупная фракция в нижней палате парламента, констатировал он. Президент предложил поговорить о наиболее важных вопросах в ходе организации законотворческой работы.

Одно из предложений, которое выдвинул на встрече Неверов, касалось жилищно-коммунальных платежей. Тема достаточно острая: гражданам банки начисляют на них комиссию. "И у людей, которые исправно осуществляют эти платежи, в первую очередь, конечно, пенсионеры, они самые добросовестные плательщики, это вызывает возмущение, такая дополнительная нагрузка", - пояснил докладчик. "Мы тоже этот вопрос достаточно хорошо обсудили, проработали, обсуждали его с Центральным банком РФ, они нас поддерживают - внести такие изменения, чтобы эти комиссии отменить", - объявил он. Банки этого не хотят.

"Это такая квазинагрузка", - оценил президент. "Да. Поддержите нас. Мы готовы такие предложения сделать", - обратился к нему парламентарий. "Сформулируйте, конечно", - решил Путин. Позже Неверов заявил, что фракция планирует внести в Думу соответствующий законопроект до конца недели.

Лидер думских "единороссов" подчеркнул, что практически единогласно были приняты в первом чтении поправки, которые глава государства внес в Конституцию. Сейчас идет достаточно широкое обсуждение, рассказал докладчик. Фракции готовят свои поправки. Неверов предложил собрать вместе четырех руководителей думских объединений, чтобы обсудить предложения и "Единой России", и других коллег. "Я думаю, что было бы правильно попросить вас собрать нас, четырех руководителей фракций, для того чтобы эти вопросы еще дополнительно обсудить", - аргументировал он свою просьбу. Президент обещал найти время, чтобы встретиться.

Законопроект об отмене комиссии за платежи ЖКХ планируют внести в Думу до конца недели

Неверов перешел к поручению главы государства правительству - найти решение вопроса по индексации пенсий пенсионерам-опекунам. "Мы достаточно плотно проработали с правительством разные варианты. Такое решение найдено, законопроект коллегами-депутатами фракции "Единая Россия" подготовлен и внесен", - сообщил он. "Мы просили бы поддержать его, и в весеннюю сессию мы могли бы его принять", - заявил лидер фракции "Единая Россия". Напомним, законопроект направлен на то, чтобы восстановить с 1 июля этого года индексацию пенсий для пенсионеров - опекунов детей, получающих за это выплаты из региональных бюджетов. Дума во вторник приняла его в первом чтении. "Это очень правильное и справедливое решение", - одобрил Путин.

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Владимир Путин своим указом освободил Владислава Суркова от должности помощника президента РФ. Указ вступает в силу со дня его подписания. Сурков был назначен на этот пост в сентябре 2013 года. Он курировал Управление администрации президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия. После государственного переворота на Украине в 2014 году стал также курировать украинское направление и вопросы урегулирования конфликта в Донбассе. Принимал участие в подготовке встреч "нормандской четверки". Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что теперь украинскую тему в Кремле будет курировать замглавы администрации президента Дмитрий Козак.