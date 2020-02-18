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18.02.2020 23:15
Рубрика: Власть

С третьего раза

В рабочей группе предложили поправки к главам о президенте и правительстве
Текст: Александра Белуза
Российская газета - Федеральный выпуск № 35(8089)
Список конституционных обязанностей правительства могут расширить, добавив поддержку научно-технологического развития, волонтерства, защиту экологии и семейных ценностей. Такие поправки подготовила созданная президентом рабочая группа. Ее участники также считают целесообразным закрепить в Конституции запрет министрам иметь счета в зарубежных банках, а президенту дать право распускать Думу, если она с третьего раза не утвердит более трети состава правительства.
Члены рабочей группы обсуждают поправки в Конституцию не только в ходе заседаний, но и кулуарно. Фото: Александр Корольков/РГ Члены рабочей группы обсуждают поправки в Конституцию не только в ходе заседаний, но и кулуарно. Фото: Александр Корольков/РГ
Члены рабочей группы обсуждают поправки в Конституцию не только в ходе заседаний, но и кулуарно. Фото: Александр Корольков/РГ

Во вторник прошло десятое по счету заседание рабочей группы по поправкам в Конституцию. Ее сопредседатель Талия Хабриева отметила, что наступило время расставлять акценты. По итогам обсуждения ряд поправок предложено внести в главы IV и VI Конституции - о президенте и правительстве. В их числе - поднять на уровень Основного Закона ограничение по капиталам за рубежом. "Председателю правительства, его заместителям, федеральным министрам, иным руководителям федеральных органов исполнительной власти запрещается иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами РФ", - зачитал сопредседатель рабочей группы, глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Второе чтение законопроекта о поправках в Конституцию может пройти 10 марта

Еще одна инициатива - указать, что премьер-министр не только организует работу кабмина, но и несет персональную ответственность. Кроме того, предлагается дополнить статью 114 (о полномочиях правительства) нормами, которые обсуждались на встрече с президентом. Это укрепление и защита семьи, сохранение традиционных семейных ценностей, охрана окружающей среды.

На уровне Основного Закона также предлагается регламентировать, что правительство обеспечивает господдержку научно-технологического развития РФ, сохранение и развитие научного потенциала страны, выполнение нацпроектов и федеральных программ, участие общественных объединений в выработке и проведении государственной политики и поддержку волонтерского движения. В части экологии кабмин отвечает за сохранение уникального природного и биологического многообразия страны, формирование в обществе ответственного отношения к животным, снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду. "Это мы все обсуждали", - напомнил Крашенинников.

Крашенинников также рассказал о поправках к главе IV. "Много говорилось о том, что президент кроме прочего обеспечивает гражданский мир и согласие в стране и обеспечивает взаимодействие органов публичной власти. Одна из поправок обращает на это внимание и это конкретизирует", - сообщил он. Отметим, что в ходе заседания с таким предложением выступил атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда.

Кроме того, в рабочей группе предложили уточнить новую процедуру назначения кабинета министров. Напомним, что в пакете поправок, внесенном президентом и уже принятом в первом чтении, содержится норма о том, что депутаты Госдумы утверждают всех членов правительства и после этого их назначает президент. "Если Дума не утвердила, то президент не назначает. Что делать дальше?" - спросил на заседании Павел Крашенинников. И сразу же ответил: "Предлагается норма, которая говорит о том, что если не утверждено более трети состава кабинета министров (за исключением силовых), то президент вправе распустить Госдуму и назначить новые выборы". "Речь идет о трехкратном предложении - как премьер-министра, так и всех членов кабинета министров можно предложить три раза. Если более трети состава при такой формуле не сформировано, тогда у президента есть право распустить Госдуму", - пояснил Крашенинников, отвечая на вопрос "РГ".

Фото: Сергей Куксин/РГ
Крашенинников комментирует ход работы над изменениями в Конституции

Еще одна инициатива - закрепить в Конституции неприкосновенность экс-президентов. В действующей редакции (статья 91) говорится о том, что "президент РФ обладает неприкосновенностью". В рабочей группе считают важным распространить этот принцип и на экс-глав государств. "Предлагается закрепить, что президент, прекративший исполнение полномочий в связи с истечением срока пребывания в должности или досрочно, обладает неприкосновенностью. Это будет конституционная гарантия независимости его деятельности, в том числе и при исполнении обязанностей главы государства", - отметила глава Союза женщин России Екатерина Лахова. "Не могу не согласиться", - поддержала Талия Хабриева. Предложение уже оформлено в виде поправки, сообщил Крашенинников. "Также говорится, что ему (экс-президенту) могут быть предоставлены и другие гарантии в соответствии с федеральным законом", - уточнил он.

Власть Работа власти Изменения в Конституцию РФ

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