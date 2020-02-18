Андрей Воробьев поручил помочь семье из Селятино

Многодетной семье из поселка Селятино, что находится в Наро-Фоминском округе Подмосковья, назначены единовременная и ежемесячные выплаты. Такое поручение дал губернатор области Андрей Воробьев.

В этой семье случилась трагедия - отец убил мать на глазах 11-летнего сына, после чего покончил с собой. Дети, с которыми круглосуточно работают психологи, сейчас находятся с бабушкой, она оформляет на них опеку.

В качестве единовременной помощи семье будут выплачены 78 тысяч рублей, в качестве ежемесячной социальной поддержки семья в феврале получит 28,5 тысячи рублей, а с марта ежемесячная выплата составит 64 тысячи.