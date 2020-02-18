Два человека погибли в горящем доме в Костроме

Мужчина и женщина стали жертвами пожара в двухэтажном многоквартирном доме на улице Комсомольской в Костроме, по факту ЧП началась проверка.

Следственный комитет в Костроме назначил проверку обстоятельств пожара на улице Комсомольской, повлекшего человеческие жертвы. По данным СК, возгорание в жилом многоквартирном доме № 12 на улице Комсомольской началось ночью 18 февраля.

- По данным следствия, после тушения пожара в одной из квартир были обнаружены тела местных жителей - мужчины и женщины, личности которых устанавливаются, - сообщили в СК.

В рамках проверки назначена серия экспертиз. Как уточнили в мэрии Костромы, в сгоревшем доме жили четыре семьи. На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций власти решали судьбу пострадавших.

- Сейчас жильцы размещены у родственников и близких. Пострадавшим от пожара предложено временное жилье в маневренном жилом фонде города, - пояснили в мэрии.

Власти пообещали оказать пострадавшим финансовую помощь и содействие в восстановлении сгоревших документов. Детям предоставят одежду, школьные и канцелярские принадлежности. В ближайшее время коммунальным организациям предстоит обследовать дом и определить, можно ли его восстановить после пожара.