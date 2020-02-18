Министр Мантуров не пострадал при экстренной посадке самолета во Внуково

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров действительно находился в самолете, летевшем из Берлина и экстренно севшем во Внуково. При этом чиновник не пострадал. Об этом сообщил источник РИА Новости.

"Мантуров прибыл в Москву, все в порядке", - сказал он, не приводя подробностей.

Напомним, как писала "РГ", в полете сработал датчик неисправности системы кондиционирования, о чем пилот сообщил наземным службам. Тем не менее самолет удалось посадить без каких-либо ЧП.

Ранее стало известно, что Мантуров 18 февраля принял участие в конференции по инновациям, прошедшей в Германии. Он также провел встречу с министром экономики и энергетики ФРГ Петером Альтмайером.