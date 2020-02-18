Олимпийская чемпионка Сотникова госпитализирована в Москве

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию Аделина Сотникова госпитализирована в Москве.

Как сообщает издание Sport24, спортсменка находится в Городской клинической больнице № 67 имени Ворохобова. В опубликованном материале есть фотография и видео, на которых видно, что у Сотниковой на шее специальный воротник. Сообщается, что фигуристка находится не первый день в больнице, ранее ей была проведена операция.

По данным РИА Новости, 23-летняя Сотникова госпитализирована в отделение первой нейрохирургии, о чем агентству сообщили в самой больнице. Диагноз и состояние спортсменки в больнице назвать отказались.

Сотникова - первая в истории России олимпийская чемпионка в женском одиночном катании. Она выиграла эту медаль на Играх в Сочи в 2014 году.